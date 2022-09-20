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Главой ЕСПЧ впервые стала женщина

Судья О'Лири стала первой женщиной на посту главы Европейского суда по правам человека

Фото: Guenter Fischer / GLoballookpress.com

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые в истории возглавила женщина. Об этом сообщается в официальной заявлении, опубликованном на сайте суда.

Первой женщиной на этом посту стала ирландская судья Шиофра О'Лири. Она официально вступит в должность 1 ноября 2022-го. Отмечается, что в 2015-м она была назначена судьей ЕСПЧ от Ирландии, а до этого преподавала в различных европейских университетах.

О'Лири сменит на посту главы суда Роберто Спано, который занимал эту должность с 18 мая 2020 года.

Ранее адвокат Павел Чиков рассказал, что ЕСПЧ упразднил должность судьи от России, которую занимал Михаил Лобов. Чиков напомнил, что до этого Лобов более 20 лет работал в структурах Совета Европы. К новой должности он приступил только с начала 2022 года. В марте этого года Россия объявила о решении покинуть Совет Европы.

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Виктория Кондратьева
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