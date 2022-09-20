Назван выгодоприобретатель от ситуации на Украине

Bloomberg: сооснователь Gunvor Торнквист удвоил состояние благодаря ситуации на Украине

Bloomberg назвал одним из главных выгодоприобретателей от текущей ситуации на Украине основного акционера и главу нефтетрейдера Gunvor Торнбьорна Торнквиста. Его состояние за последний год почти удвоилось.

Издание напоминает, что сооснователь Gunvor Торнквист выкупил долю своего делового партнера Геннадия Тимченко в 2014 году за день до того, как тот попал под санкции США. Та сделка была частично оплачена дивидендами, которые Gunvor специально выплатил Торнквисту в этих целях.

Теперь же шведский бизнесмен получил возможность восстановить свое состояние благодаря резкому росту мировых цен на нефть. В сентябре нынешнего года его состояние достигло 3,7 миллиарда долларов, что почти вдвое выше прошлогоднего уровня.

По словам опрошенных изданием аналитиков, нынешняя ситуация на нефтяном рынке благоприятна для сырьевых трейдеров, поскольку страны, собирающиеся отказаться от российской нефти, стремятся найти ей замену и готовы переплачивать.

Нарушение цепочек поставок создает дополнительные возможности для арбитража — попытки извлечения прибыли из совершения сделок на разных рынках.