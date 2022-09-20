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Арестованная глава Балтийской промышленной компании вышла из СИЗО

Главу Балтийской промышленной компании освободили из-под ареста по делу о мошенничестве

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Смольнинский суд Санкт-Петербурга освободил из-под ареста главу Балтийской промышленной компании (БПК) Диану Каледину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение было принято по ходатайству следователя МВД, обеспокоенного возможностью срыва госконтрактов БПК с оборонными предприятиями. Предпринимательница провела две недели в СИЗО, теперь она оттуда вышла с запретом покидать город без разрешения следователя.

Каледину взяли под стражу 1 сентября в рамках трех уголовных дел о мошенничестве на общую сумму 200 миллионов рублей. Мера пресечения была избрана до 22 октября.

По версии следствия, при заключении двух контрактов на поставку станков петербургскому производителю судовых редукторных передач и договора с красноярским «Красмашем» из «Роскосмоса» были похищены средства. В МВД считают, что БПК «маскирует противоправные действия под мнимую работу по импортозамещению», так как в поставляемом оборудовании оказались детали, произведенные Тайванем, а оно должно быть полностью российским.

Каледина отрицает свою вину.

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Любовь Ширижик
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