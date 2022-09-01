Главу Балтийской промышленной компании арестовали по делу о мошенничестве

В Петербурге главу Балтийской промышленной компании поместили в СИЗО за мошенничество

В Санкт-Петербурге генерального директора Балтийской промышленной компании (БПК) Диану Каледину поместили в СИЗО по делу о мошенничестве. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Каледина будет находиться под арестом до 22 октября 2022 года.

Главу компании обвиняют в трех эпизодах по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Известно, что женщина и ее соучастники похитили деньги при поставке оборудования.

Ранее сообщалось, что в 2016 году ее компания заключила договор с научно-производственным предприятием «Сигнал». БПК должна была поставить организации универсальное металлообрабатывающее оборудование. На его создание выделили 15 миллионов рублей. Следователи уверяли, что Каледина поставила компании китайский станок под видом российского по завышенной стоимости.

24 декабря 2021 года Каледину задержали, но она отрицала все обвинения, напоминая, что станок был принят заказчиком после технической экспертизы, никаких претензий к его качеству не возникало. Также защита Калединой отметила, что у компании есть все акты, которые подтверждают, что товар сделан в России, а его стоимость соответствует заявленной в контракте.