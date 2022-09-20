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Российская одиннадцатиклассница покончила с собой после школьной линейки

В Первоуральске 17-летняя россиянка покончила с собой после школьной линейки

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Первоуральске 17-летняя девушка совершила самоубийство после школьной линейки. Друзья девочки рассказали о ней, пишет KP.RU.

Как сообщает издание, родители нашли тело подростка 2 сентября. Подруга школьницы вспомнила, что она часто шутила про смерть и суицид и говорила: «Было бы смешно посмотреть на реакцию родителей, если я оставлю записку и умру».

Бывший одноклассник девушки сообщил, что в окружении погибшей школьницы тщательно скрывали информацию о ее смерти. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Ранее в Екатеринбурге нашли мертвой 19-летнюю студентку в квартире жилого дома на улице Боровой, которую она недавно арендовала.

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Анастасия Шейкина
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