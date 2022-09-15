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19-летнюю российскую студентку нашли мертвой в арендованной квартире

В Екатеринбурге нашли мертвой 19-летнюю студентку в квартире, которую она арендовала

Фото: Комсомольская Правда / Russian Look / Globallookpress.com

В Екатеринбурге нашли мертвой 19-летнюю студентку в квартире жилого дома на улице Боровой, которую она недавно арендовала. Об этом сообщает KP.RU.

До случившегося россиянка отправила сообщения матери и владелице квартиры. Последнюю она предупредила, что скоро съедет из жилища.

Девушка приехала в Екатеринбург из Ижевска и училась на третьем курсе в Уральском федеральном университете. Знакомые погибшей пояснили, что она была отличницей, но мало с кем общалась.

«Любила Marvel. Молодого человека у нее не было, друзей тоже», — поделились они. Полиция организовала проверку.

Ранее в Екатеринбурге 17-летнюю студентку обнаружили мертвой в комнате общежития колледжа. По предварительным данным, россиянка могла покончить с собой. Ее подруги уверяют, что им неизвестна причина, подтолкнувшая студентку к этому шагу.

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Анна Щербакова
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