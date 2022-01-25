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17-летнюю россиянку нашли мертвой в студенческом общежитии

Ura.ru: в Екатеринбурге 17-летнюю студентку нашли мертвой в комнате общежития колледжа

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Екатеринбурге 17-летнюю студентку нашли мертвой в комнате общежития колледжа транспортного строительства. Об этом сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах.

Все произошло 24 января. Собеседник агентства пояснил, что тревогу забили соседи россиянки. По их словам, студентка заперлась в своей комнате и долго не выходила. Жильцы воспользовались вторым ключом, открыли комнату и увидели тело девушки.

По предварительным данным, россиянка могла покончить с собой. Ее подруги уверяют, что им неизвестна причина, подтолкнувшая студентку к этому шагу.

В следственном комитете по Свердловской области ситуацию пока отказались комментировать.

В декабре 2021 года родители нашли тело двухлетней дочери в квартире Адмиралтейского района в центре Санкт-Петербурга.

Пара сразу вызвала сотрудников полиции. Признаков насильственной смерти выявлено не было. Отмечается, что семья двухлетней россиянки полная и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

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Анна Щербакова
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