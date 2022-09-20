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С россиян стали чаще взыскивать налоги через суд

В первом полугодии с россиян взыскали на 30 процентов больше долгов по налогам

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) в первой половине 2022 года стала чаще взыскивать с россиян задолженности по налогам в судебном порядке, пишет РБК со ссылкой на главу Верховного суда Вячеслава Лебедева.

По итогам первых шести месяцев 2022-го суды рассмотрели 2,33 миллиона административных дел о взыскании задолженностей по налогам с граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 538 тысяч, или на 30 процентов.

В ответе изданию ФНС отметила, что ежегодно в суды подается около пяти миллионов заявлений о взыскании налоговых задолженностей. Опрошенные специалисты объяснили наметившуюся тенденцию несколькими факторами, в числе которых улучшение автоматизации процессов со стороны ФНС и ухудшение благосостояния населения из-за санкций и кризиса.

По словам Лебедева, в Госдуму вскоре будет внесен законопроект о внедрении внесудебной процедуры взыскания задолженностей по налогам. В настоящее время такая возможность предусмотрена только для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

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Платон Щукин
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