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Россиянам перечислили главные тренды осени 2022 года

Стилист Анна Рыкова заявила, что стили вестерн и преппи обретут актуальность осенью

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Российский стилист и автор курса «Fashion-стилист» в Skillbox Анна Рыкова перечислила главные тренды осени 2022 года. Комментарий эксперта оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В первую очередь специалистка порекомендовала читателям обратить внимание на одежду и украшения в стиле вестерн, который также называют ковбойским. Среди подобных вещей она выделила наряды из денима, жилеты, а также предметы гардероба с бахромой, грубые ботинки и различные вариации лоферов.

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Помимо этого, по словам собеседницы издания, популярность обрел и преппи — стиль студентов элитных колледжей, для которого характерны юбки в складку, платья-трапеции, ботфорты и ботильоны на устойчивом каблуке и платформе. «Что касается верхней одежды — по-прежнему актуальны классические пальто, а также куртки-бомберы», — заявила Рыкова.

В заключение стилистка призвала россиян отказаться от пальто-рубашек, поскольку они, по ее мнению, вышли из моды в текущем сезоне. «Их придется убрать или оставить для дачных осенних посиделок или прогулок с ребенком», — уточнила героиня материала.

В апреле российский стилист и автор курса «Fashion-стилист» в Skillbox Анна Рыкова раскрыла необычный способ обновить гардероб без дополнительных вложений. В первую очередь специалистка советует периодически разбирать гардероб. Собеседница издания утверждает, что таким образом можно понять, от какой одежды необходимо избавиться, а какая, напротив, будет выглядеть выигрышно с актуальными аксессуарами.

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Майя Пономаренко
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