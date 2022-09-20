Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной в рекламе собственного бренда

Модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной для собственного бренда купальников Inamorata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной в рекламной кампании собственного бренда женских купальников Inamorata. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Знаменитость поделилась серией кадров с фотосессии, на которых она позирует перед камерой без одежды, прикрывая руками оголенную грудь. При этом на ее теле видны неровные линии и следы от загара.

Поклонники восхитились внешним видом манекенщицы и начали писать ей комплименты в комментариях под публикацией, которая набрала более 690 тысяч лайков. «Нет слов, одни эмоции», «Ты такая красивая, Эмили», «И как тебе можно было изменять, если ты обладаешь такой красотой?», «Восхитительная», «Ты королева! Никогда не забывай об этом», — высказывались фанаты.

Ранее в сентябре Эмили Ратаковски показала селфи топлес. На размещенных фото и видео манекенщица позировала с распущенными волосами напротив зеркала на фоне кровати, держа в руках телефон. Для съемки знаменитость примерила высокие коричневые сапоги с острыми носами и на высоких каблуках, оформленные шнуровкой. Кроме того, девушка надела черные трусы с завышенной талией и прикрыла предплечьем обнаженную грудь.