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Стало известно число избирателей на референдуме в Запорожской области

Избирком: участниками референдума в Запорожской области станут более 500 тысяч человек

Фото: РИА Новости

Более 500 тысяч человек смогут проголосовать в Запорожской области в рамках референдума по вопросу о вхождении региона в состав России. Об этом заявила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко, пишет ТАСС со ссылкой на «Запорожский вестник».

По ее словам, на сегодняшний день известно число избирателей в списке: 500 тысяч человек.

Референдум о присоединении к России пройдет в Запорожской области 23-27 сентября.

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До этого стало известно, что в те же даты референдумы о присоединении к России состоятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области.

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Марина Совина
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