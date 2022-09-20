Стало известно число избирателей на референдуме в Запорожской области

Избирком: участниками референдума в Запорожской области станут более 500 тысяч человек

Более 500 тысяч человек смогут проголосовать в Запорожской области в рамках референдума по вопросу о вхождении региона в состав России. Об этом заявила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко, пишет ТАСС со ссылкой на «Запорожский вестник».

По ее словам, на сегодняшний день известно число избирателей в списке: 500 тысяч человек.

Референдум о присоединении к России пройдет в Запорожской области 23-27 сентября.

До этого стало известно, что в те же даты референдумы о присоединении к России состоятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области.