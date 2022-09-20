Стало известно о состоянии отравившихся газом в кафе в Дербенте россиян

Врач заявил, что отравившиеся газом в кафе в Дербенте россияне в стабильном состоянии

Большинство россиян, которые отравились неизвестным газом в кафе в Дербенте, находятся в стабильном состоянии. Об этом заявил заместитель главного врача по лечебной части Дербенской центральной городской больницы Марат Девришбеков, сообщает РЕН ТВ.

По словам медика, всего в медицинское учреждение привезли 13 человек, среди которых четыре подростка. Врач назвал предварительной причиной госпитализации посетителей отравление неизвестным газом.

«Вчера в реанимационном отделении у нас находилось трое пациентов, трое взрослых людей. На данный момент их состояние ближе к удовлетворительному. Угроз жизни пациентов на данный момент никаких нет», — сказал Девришбеков.

Он добавил, что еще четверо посетителей кафе после случившегося обратились к врачам за помощью, но от госпитализации они отказались.

О массовом отравлении людей стало известно в понедельник, 19 сентября. Всего пострадали 16 человек. Следователи начали проверку.