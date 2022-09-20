Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении более 70 солдат ВСУ в Николаевской области

Минобороны России заявило об уничтожении более 70 солдат ВСУ в Николаевской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Ударами Воздушно-космических сил (ВКС) России были уничтожены более 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом во вторник, 20 сентября, журналистам сообщило Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что 35-я бригада морской пехоты ВСУ и 114-я бригада территориальной обороны, по которым был нанесен удар, базировались в районах населенных пунктов Новогригоровка и Новая Одесса.

Также ударами ВКС России были уничтожены более 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Материалы по теме:
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

Ранее в Минобороны сообщило, что в результате огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Першотравневое Днепропетровской области потери противника составили более 30 украинских военнослужащих убитыми и свыше 50 ранеными.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В уголовный кодекс предложили внести понятия «мобилизация» и «военное время»
Опубликованы кадры с места смертельной аварии Сергея Пускепалиса
Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности
Женщина вызвала полицию из-за слишком откровенного наряда соседки
Россиянин заживо сжег начальника из-за задержки зарплаты и получил 14 лет
Европа столкнулась с дефицитом удобрений
Названа причина гибели актера Сергея Пускепалиса
Изучена связь между хронотипом и риском болезней сердца
Минобороны назвало потери ВСУ в Харьковской области и ДНР
Минобороны заявило об уничтожении ста солдат ВСУ под Херсоном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.