Минобороны отчиталось об уничтожении более 70 солдат ВСУ в Николаевской области

Минобороны России заявило об уничтожении более 70 солдат ВСУ в Николаевской области

Ударами Воздушно-космических сил (ВКС) России были уничтожены более 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом во вторник, 20 сентября, журналистам сообщило Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что 35-я бригада морской пехоты ВСУ и 114-я бригада территориальной обороны, по которым был нанесен удар, базировались в районах населенных пунктов Новогригоровка и Новая Одесса.

Также ударами ВКС России были уничтожены более 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщило, что в результате огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Першотравневое Днепропетровской области потери противника составили более 30 украинских военнослужащих убитыми и свыше 50 ранеными.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).