МО РФ сообщило, что потери 59-й мотопехотной бригады ВСУ составили более 30 человек

В результате огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Першотравневое Днепропетровской области потери противника составили более 30 украинских военнослужащих убитыми и свыше 50 ранеными. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в результате поражения живой силы и техники 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогорка Херсонской области российские войска уничтожили 3 единицы бронетехники и до 15 украинских военных.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска ударили по пункту временной дислокации батальона «Карпатская сечь», который находился в городе Запорожье. Массированные огневые удары были нанесены также по местам сосредоточения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады и 102-й бригады территориальной обороны, добавили в ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

