В ряде регионов России пресекли попытки проведения несогласованных акций

МВД сообщило о пресечении попыток проведения несогласованных акций в нескольких регионах

В нескольких регионах России были пресечены несанкционированные акции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА Новости.

Она уточнила, что число участников было незначительно, осложнения оперативной обстановки не допущено. Нарушителей доставили в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности, добавила Волк.

Ранее прокуратура Москвы предупредила, что в случае участия в несогласованных акциях нарушителям грозит в том числе и уголовная ответственность. Надзорный орган призвал граждан отказаться от намерений участвовать в подобных мероприятиях.