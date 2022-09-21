Великобритания ответила на слова Путина об угрозах Запада России

Глава МИД Британии Клевери заявил в ответ на обращение Путина, что Запад не угрожал России

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что страны Запада никогда не угрожали России. Так он ответил на заявление российского президента Владимира Путина о постоянных угрозах западных государств в адрес Москвы и готовности РФ применять любые средства для защиты. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Лондон видел подобные угрозы и раньше. «Мы никогда не угрожали России, никогда не пытались посягать на ее территориальную целостность, но мы продолжим поддерживать украинцев», — добавил он.

Ранее замглавы МИД Великобритании Джиллиан Киган заявила, что решение Путина о введении частичной мобилизации в России является дальнейшей эскалацией конфликта. «Очевидно, это эскалация, которая вызывает беспокойство», — отметила заместитель министра иностранных дел.