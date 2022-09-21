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Великобритания ответила на слова Путина об угрозах Запада России

Глава МИД Британии Клевери заявил в ответ на обращение Путина, что Запад не угрожал России
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Janis Laizans / Reuters

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что страны Запада никогда не угрожали России. Так он ответил на заявление российского президента Владимира Путина о постоянных угрозах западных государств в адрес Москвы и готовности РФ применять любые средства для защиты. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Лондон видел подобные угрозы и раньше. «Мы никогда не угрожали России, никогда не пытались посягать на ее территориальную целостность, но мы продолжим поддерживать украинцев», — добавил он.

Ранее замглавы МИД Великобритании Джиллиан Киган заявила, что решение Путина о введении частичной мобилизации в России является дальнейшей эскалацией конфликта. «Очевидно, это эскалация, которая вызывает беспокойство», — отметила заместитель министра иностранных дел.

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Виктория Кондратьева
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