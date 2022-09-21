Бывшую заведующую детсада осудят за падение декорации на ребенка в Севастополе

Бывшую заведующую российского детсада осудят за падение декорации на ребенка — женщина не удостоверилась, что театральная декорация для постановки надежно закреплена; в итоге она упала на четырехлетнюю девочку, та получила серьезные травмы. Об этом «Ленте.ру» в среду, 21 сентября, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре 2021 года в одном из детских садов Севастополя в музыкальном зале. Следствие считает, что фигурантка, которая на тот момент была действующей заведующей, своевременно не обратила внимание на плохо закрепленную театральную декорацию. После ее падения ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали медпомощь.

Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Но из-за характера травм следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». В ходе расследования были проведены разные судебные экспертизы, допрошены работники детского сада, производители и поставщики оборудования, а также представители сертифицирующей организации. Уголовное дело направлено в суд.