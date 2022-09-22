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В ДНР назвали число бюллетеней для референдума

Председатель ЦИК ДНР заявил, что для референдума отпечатано более 1,5 млн бюллетеней
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: РИА Новости

Стало известно число отпечатанных бюллетеней для голосования на референдуме в Донецкой народной республике (ДНР) о вхождении в состав России. Число назвал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Владимир Высоцкий, пишет РИА Новости.

«Количество бюллетеней отпечатано по количеству лиц, которые могут проголосовать на участках. Более полутора миллионов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 95 процентов находящихся на территории России граждан ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) хотят войти в состав России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Референдумы о присоединении к России пройдут в республиках Донбасса с 23 по 27 сентября. Тогда же состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

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Алевтина Запольская
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