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Раскрыт процент желающих принять участие в референдумах граждан ДНР и ЛНР

ВЦИОМ: 95% находящихся на территории РФ граждан ДНР и ЛНР хотят войти в состав России

Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Большинство находящихся на территории России жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявили о готовности принять участие в референдумах о вхождении в состав России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как стало известно, 84 процента респондентов сообщили, что готовы прийти на голосование по вопросу территориальной принадлежности республик Донбасса, если бы оно состоялось в ближайшее воскресенье. Отказаться от участия в референдуме думает лишь каждый десятый (10 процентов). Еще 6 процентов опрошенных затруднились ответить на вопрос или пока не определились.

При этом абсолютное большинство респондентов (95 процентов), готовых принять участие в голосовании, заявили о желании войти в состав России после завершения специальной военной операции. Еще три процента хотели бы, чтобы ДНР и ЛНР стали самостоятельными государствами, а два процента затруднились с ответом.

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

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Варвара Кошечкина
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