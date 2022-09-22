Фанат Джонни Кэша купил его дом по завышенной цене

Фанат певца Джонни Кэша купил его бывший дом за 1,85 миллиона долларов

В Калифорнии продали бывший дом американского певца Джонни Кэша. Новым владельцем стал фанат музыканта, который приобрел недвижимость по завышенной цене через два месяца после выхода объекта в продажу, сообщает New York Post.

Изначальная цена объекта составляла 1,79 миллиона долларов, финальная — 1,85 миллиона. Согласно информации издания, дом был построен в 1961 в соответствии с требованиями Кэша и его жены Вивиан Диберто. Пара владела жильем на протяжении шести лет.

Площадь дома составляет около 418 квадратных метров, а площадь участка — 2,4 гектара. Интерьер сохранил некоторые оригинальные детали: блестящие потолки, прикрепленный к стене стол, домофон, каменный камин и декор из дерева. Домашняя студия звукозаписи Кэша также практически не изменилась.

Ранее в сентябре жилье в Калифорнии решила продать актриса Эшли Тисдейл. Звезда «Классного мюзикла» получила за недвижимость в в жилом районе Лос-Анджелеса Голливуд Хилс 5,9 миллиона долларов. Внутри дома три спальни, три ванные, просторная гостиная с камином и выходом на террасу, а также кинотеатр.