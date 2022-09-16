Звезда «Классного мюзикла» продала дом известной певице

Звезда фильма «Классный мюзикл» Эшли Тисдейл продала дом за 5,9 миллиона долларов

Звезда фильма «Классный мюзикл» Эшли Тисдейл продала дом в Лос-Анджелесе за 5,9 миллиона долларов (около 351,7 миллиона рублей). Новой собственницей недвижимости стала известная певица Мэдисон Бир, сообщает Dirt.

Объект располагается в жилом районе Голливуд Хилс. Тисдейл приобрела его в 2021 году за 4,2 миллиона долларов. Дом был построен в 1920-х годах на земельном участке в 0,2 гектара, его площадь составляет около 372 квадратных метров.

Внутри дома есть три спальни, три ванные и отдельный санузел. Также имеются просторная гостиная с камином и стеклянной дверью, ведущей на террасу, столовая, кинозал и кухня. В интерьере преобладают белый, черный и коричневый цвета. Помимо основного здания и террасы, на участке располагаются окруженный высокими деревьями бассейн и сауна.

Ранее в сентябре дом в Лос-Анджелесе решил продать актер Джон Фрэнсис Дейли. Звезда сериала «Кости» рассчитывает получить за особняк в престижном районе Энсино 5,9 миллиона долларов. Внутри дома есть пять спален, пять ванных, кинотеатр и спортзал.