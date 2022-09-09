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Известный актер решил избавиться от дома с кинотеатром в США

Актер Джон Фрэнсис Дейли выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе за $5,9 млн

Фото: d79 / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Американский актер Джон Фрэнсис Дейли, известный по сериалу «Кости», решил избавиться от дома в США. Он выставил виллу в Лос-Анджелесе на продажу за 5,9 миллиона долларов (около 357 миллионов рублей), сообщает Dirt.

Дейли и его жена актриса Коринн Кингсбери приобрели недвижимость в 2017 году за 3,9 миллиона долларов. Объект находится в престижном жилом районе Энсино. Помимо основного здания, на участке располагаются бассейн, спа-зона и открытая кухня.

Площадь дома составляет около 511 квадратных метров. Внутри него пять спален, пять ванных и отдельный санузел. Также есть гостиная, кухня, домашний кинотеатр и спортзал, а на крыше располагается терраса. Интерьер отличается широкими окнами в пол и просторными помещениями, в нем преобладают белый, черный и коричневый тона.

Ранее в сентябре дома в Лос-Анджелесе выставила на продажу звезда фильма «Бегущий по лезвию 2049» Сильвия Хукс. Актриса рассчитывает получить за жилье в районе Голливуд Хилс 1,8 миллиона долларов. Сама Хукс приобрела недвижимость в 2017 году за 1,4 миллиона долларов.

Александра Качан
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