Бывшего начальника ИК-2 и двух сотрудников ФСИН осудили за кражу металла

В Астрахани экс-начальник ИК-2 и двое сотрудников ФСИН получили от 2 до 3 лет за кражу

В Астрахани бывшего начальника исправительной колонии №2 (ИК-2) регионального УФСИН и двоих его подчиненных признали виновными в краже в особо крупном размере. Об этом в четверг, 22 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Экс-начальника приговорили к трем годам колонии, его бывшего заместителя и экс-начальника производственного отдела центра трудовой адаптации осужденным осудили на два года.

По данным следствия, с ноября 2020 по июнь 2021 года сообщники вместе с главным инженером договорились разобрать металлическую конструкцию бывшего производственного цеха и сдать ее на металлолом. Для этого они использовали труд осужденных. В результате сотрудники ФСИН заработали более полутора миллиона рублей и потратили их на личные нужды.

Преступление выявили сотрудники СКР, ФСБ и подразделения собственной безопасности ФСИН.

Отмечается, что дело в отношении экс-главного инженера было выделено в отдельное производство. Он был приговорен к трем годам лишения свободы условно и оштрафован на 300 тысяч рублей.