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Британцы назвали правдой оговорку Джонсона о «вдохновляющем руководстве Путина»

Читатели Mirror назвали неслучайной оговорку Джонсона о «вдохновляющем Путине»

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил оговорку, выступая в качестве парламентария в Палате общин Соединенного Королевства, назвав лидерские качества президента России Владимира Путина «вдохновляющими». Цитаты приводит Mirror.

Джонсон, говоря о наступлении украинских сил в Харьковской области в начале сентября, сказал об этом «благодаря вдохновляющему руководству Владимира Путина», но поспешил извиниться и исправиться. Он отметил, что имел в виду украинского президента Владимира Зеленского.

Жители Британии в комментариях под новостью сыронизировали по поводу оговорки, посчитав, что она вовсе не случайна, а даже правдива. Пользователь brouhaha высказался, что это не было ошибкой, и экс-премьер действительно имел это в виду. В Twitter британец Alan Hawkins написал «это не случайно, он точно знал, что говорил», добавив к твиту картинку Джонсона в советской военной форме на Красной площади с подписью «российский ресурс, кодовое имя “товарищ хаос”».

Пользователь Charles Hopwood написал: «Оговорка по Фрейду, он ищет свой очередной мешок с рублями», а читатель с никнеймом Morning of my life опубликовал фото Джонсона с подписью «человек Путина в Лондоне разрушает британскую экономику».

В начале сентября ушедший в отставку Борис Джонсон в своей прощальной речи на Даунинг-стрит обвинил Владимира Путина в энергетическом кризисе в стране.

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Антон Похиляк
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