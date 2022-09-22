Посол России в Японии прокомментировал заявления Токио по ситуации на ЗАЭС

Посол России в Японии Галузин: заявления Токио по ситуации на ЗАЭС вызывают недоумение

Антироссийские заявления Токио по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и угрозы применения Москвой ядерного оружия вызывают недоумение. Об этом заявил посол России в Японии Михаил Галузин, его слова приводит ТАСС.

«Удивляет тот факт, что японские власти и журналисты словно бы забывают о том, кто и где первым использовал атомные боезаряды в вооруженном конфликте и какая из мировых держав имеет опыт применения всех видов ОМУ. Более того, именно Соединенные Штаты — единственное государство, размещающее ядерное оружие за пределами своей национальной территории», — указал он.

Галузин напомнил, что Россия инициировала принятие 3 января совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. По словам дипломата, обвинения в адрес Москвы со стороны Токио звучат странно, так как японская сторона «уповает в своей политике безопасности не на что-нибудь, а как раз на американский ядерный "зонтик", постоянно заботясь о его прочности и безотказности».

Ранее, как сообщает ТАСС, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно высказал опасения по поводу вероятного применения ядерного оружия на Украине. Он также прокомментировал ситуацию с обстрелами Запорожской АЭС и обвинил Россию в опасном положении дел на объекте.