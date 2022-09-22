Володин назвал приоритетным вопрос о кредитных каникулах для мобилизованных россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о гарантиях для мобилизованных россиян в своем Telegram-канале.

Как отметил Володин, решения о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан будут приниматься в приоритетном порядке. «Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит», — заверил он.

Кроме того, спикер уточнил правовой статус добровольцев и бойцов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, он будет такой же, как и у российских военнослужащих.

Также Вячеслав Володин объяснил, что частичную мобилизацию в России объявили из-за того, что на Украине против российских солдат воюет не только Киев, но и силы НАТО. По его словам, линия боевого соприкосновения составляет более 1000 километров.