Пьяных москвичей отказались мобилизовать

В московском военкомате отказались мобилизовать пьяных добровольцев

Двое мужчин, 40 и 42 лет, утром 23 сентября пришли в Измайловский военкомат города Москвы, чтобы добровольцами принять участие в частичной мобилизации. По словам корреспондента «Ленты.ру», оба гражданина были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Напились для храбрости. Кроме нас, Родину никто не защитит! А малолетки — ну какой с них спрос», — заявил один из них.

Обоих мужчин пока не стали мобилизировать. Сотрудник военкомата вышел вместе с ними из здания и отвел к сотрудникам полиции. «Но я хочу призваться!» — кричал в это время один из добровольцев.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, они останутся на территории страны. Также не планируют мобилизовать студентов.