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Москвичи бросились оформлять ипотеку

Росреестр: в Москве оформили более шесть тысяч ипотечных договоров в августе

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В августе 2022 года в Москве количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) с привлечением ипотеки достигло рекордного значения. О том, что жители столицы фактически бросились оформлять кредиты на жилье, сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.

В девятом месяце 2022 года в столице заключили более шести тысяч подобных договоров. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений с 2009 года. Так, 65 процентов сделок пришлось на новостройки.

Показатель августа оказался на 36,6 процента больше, чем в аналогичный период 2021 года. Количество сделок также выросло на 31,6 процента относительно августа 2020 года. В общей сложности на первичном рынке в Москве подписали более 42,9 тысячи договоров.

В августе Центральный банк России заявил, что средний срок выплаты ипотеки по итогам июля нынешнего года побил рекорд последних четырех лет и увеличился до 22 лет и 11 месяцев. Всего за июль жители России оформили 91,5 тысячи ипотечных займов, что на 40 процентов больше.

Нина Ташевская
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