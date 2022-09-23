В Италии главу Еврокомиссии обвинили в угрозах и цензуре

Итальянский политик Сальвини обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в угрозах

Лидер итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини обвинил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в угрозах и цензуре. Итальянский политик высказал такое мнение, комментируя слова главы ЕК о том, что при осложнении ситуации в Италии после выборов «есть инструменты, как в случаях с Польшей и Венгрией». Об этом сообщает ТАСС.

«Это — настоящая недостойная угроза, вмешательство. Эта дама представляет всех европейцев, ее зарплату оплачиваем мы, и она позволяет себе такие угрозы. Парламентская группа "Лиги" представит резолюцию о цензуре. В воскресенье будут голосовать итальянцы, а не бюрократы в Брюсселе, я бы на их месте подумал о дороговизне энергоносителей», — заявил Сальвини.

Ранее лидер «Лиги Севера» заявлял, что санкции против России не работают должным образом и возвращаются бумерангом к тем странам, которые их вводят.