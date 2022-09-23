Сообщение СБУ об утечке данных избиркома Запорожья опровергли

Информация СБУ о перехвате документов по референдуму в Запорожье оказалась недостоверной

Сообщение Службы безопасности Украины (СБУ) об утечке данных организаторов референдума в Запорожской области опровергли.

Ранее 23 сентября СБУ сообщила, что перехватила документы российской стороны, регламентирующие организацию референдума на территории Запорожской области. В результате ведомство установило личности более полутора тысяч человек, причастных к планируемому мероприятию, говорится на официальном сайте службы.

Избирательная комиссия Запорожской области опровергла информацию СБУ. «Избирательная комиссия Запорожской области со всей ответственностью заявляет: это очередная ложь и провокация со стороны Украины. Избирательные комиссии всех уровней на территории Запорожской области работают в штатном режиме, правоохранительные органы обеспечивают безопасность голосования граждан и работы членов избирательных комиссий», — заявил представитель избиркома.

Информация о том, что СБУ установила личности более полутора тысяч человек, причастных к организации референдума в Запорожской области, не публиковалась в российских СМИ, однако активно тиражировалась в украинских. Среди медиа, напечатавших это сообщение, — УНИАН, «Украинская правда» и РБК-Украина.

Многие российские СМИ дали комментарий запорожского избиркома по этому поводу. В списке есть РИА Новости, ТАСС, «Газета.Ru» и другие.