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Первый во Владикавказе фестиваль колокольных звонов собрал тысячи участников

Впервые открывшийся во Владикавказе фестиваль колокольных звонов собрал тысячи участников

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Во Владикавказе впервые проходит фестиваль колокольных звонов, приуроченный к празднованию 1100-летия крещения Алании. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на начальника управления культуры администрации местного самоуправления города Руслана Марзоева.

По его словам, всего мероприятие, которое проходит в столице Северной Осетии с 20 сентября, собрало более 2 тысяч участников. Так, в городских храмах уже состоялись мастер-классы от мастеров школы звонарей, а на площади Свободы — концерты, на которых перед зрителями выступили хор национальной песни филиала Мариинского театра в Северной Осетии, хор Валаамского монастыря, хор Сретенского монастыря и камерный хор «Алания».

«На этом фестиваль не завершился, завтра на площади Свободы выступят еще государственные ансамбли танца — осетинский "Алан" и московский коллектив "Гжель". На следующий неделе, в пятницу, ожидается выступление хора Пятницкого», — рассказал Марзоев.

Завершится фестиваль 30 сентября.

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Варвара Кошечкина
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