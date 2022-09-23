Сообщение о привлечении детей к референдуму в ДНР не подтвердилось

Информация о привлечении детей к голосованию на референдуме в ДНР не подтвердилась

Сообщение о том, что на референдумах о присоединении к России в республиках Донбасса к голосованию начали привлекать детей, оказалось недостоверным.

22 сентября на официальном сайте Службы безопасности Украины (СБУ), а также на ее страницах в соцсетях появилась публикация, в которой утверждалось, что сотрудники ведомства перехватили некие документы, подготовленные Центральной избирательной комиссией Донецкой народной республики (ДНР) и регламентирующие привлечение к голосованию на референдуме о вхождении в состав России республик Донбасса несовершеннолетних местных жителей.

В сообщении отмечалось, что власти ДНР планируют задействовать в голосовании детей в возрасте от 13 до 17 лет для «накрутки показателей». Обеспечить явку подростков на избирательные участки якобы должны их родители, опекуны или представители детских домов.

Публикация СБУ также сопровождалась видео, в котором демонстрировались якобы перехваченные документы. При этом можно заметить, что на показанных документах не проставлены номера и дата, также под ними нет никакой подписи или печати. Никаких других доказательств и достоверных источников ведомство не приводит.

Согласно закону «О референдуме Донецкой народной республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации», который был принят советом ДНР, принять участие в голосовании могут только лица, достигшие 18 лет и имеющие действующий паспорт. Кроме того, на референдуме в ДНР присутствуют 946 наблюдателей, которые следят за ходом голосования, сообщал ТАСС.

Публикация не получила широкого охвата в российских СМИ и распространялась в основном в украинских СМИ (здесь и здесь) и Telegram-каналах. При этом в соцсетях вышли массовые опровержения данной информации (1, 2, 3, 4).