Цена нефти упала

Нефть Brent потеряла почти три процента на ожиданиях сокращения спроса

Во время торгов в пятницу, 23 сентября, стоимость нефти эталонной марки Brent потеряла почти три процента, свидетельствуют данные биржи ICE.

К середине дня цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,9 процента, до 87,84 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 3,28 процента, до 80,75 доллара. Падение цен происходит на фоне ожиданий снижения спроса на рынке. Такой исход возможен на фоне рисков рецессии в мире и стремления регуляторов ужесточить денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией.

Аналитики JPMorgan уверены, что стоимость нефти будут расти и баррель будет стоить 150 долларов. Одной из причин может стать снижение инвестиций в отрасль. Как рассказал представитель банка, международные компании, которые занимаются разведкой месторождений, не тратят достаточно средств на бурение, чтобы заменить старые запасы, а рынки слишком сильно зависят от стран ОПЕК, чтобы обеспечить мир достаточным количеством нефти.