Россиянка убила отказывавшегося уходить из гостей мужчину

В Саратове 53-летнюю россиянку задержали за убитого ножом гостя

В Саратове задержали 53-летнюю россиянку, подозреваемую в убийстве 40-летнего мужчины. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 20 сентября в квартире дома на улице Моторная обвиняемая и ее сын вместе с 40-летним знакомым распивали алкоголь. В какой-то момент гость стал агрессивно себя вести, а на попытки хозяйки выпроводить его отвечал резким отказом. Тогда женщина вооружилась кухонных ножом и нанесла надоевшему гостю несколько колющих ударов. От полученных ранений жертва скончалась на месте.

Сын устроившей расправу женщины вызвал полицейских. СКР возбудил дело по статье 105 (Убийство) УК РФ. Обвиняемая признала вину в содеянном. «Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств», — заявили в СКР.

5 сентября сообщалось, что жительницу Златоуста осудили из-за того, что она убила и расчленила сожителя.