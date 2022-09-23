Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Парламент Черногории предложил начать процедуру отставки президента Джукановича

Депутаты Черногории предложили отправить в отставку Президента из-за нарушения Конституции
Мило Джуканович

Мило Джуканович. Фото: Wang Ying / XinHua

Депутаты семи черногорских партий внесли предложение начать процедуру отставки президента Черногории Мило Джукановича. Об этом пишет издание Vijesti.

По информации издания, причина потенциальной отставки — нарушение президентом Джукановичем пункта 5 статьи 95 Конституции. Согласно ему, он должен был пригласить представителей всех парламентских партий для обсуждения состава правительства, однако он этого не сделал. Из 80 депутатов свои подписи в обращении об отставке оставил 41. Документ был передан председателю парламента Даниеле Дурович.

«Также совершенно неконституционно для него требовать подписи депутатов в качестве условия для предложения представителя, потому что такой обязанности не существует по Конституции. (...) Джуканович мог быть однозначно уверен, что Миодраг Лекич имеет бесспорную поддержку быть представителем в составе правительства», — сообщается в документе.

20 августа сообщалось, что депутаты Скупщины (парламента) Черногории вынесли вотум недоверия правительству республики во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало приоритетные для мобилизации военные специальности
Парламент Черногории предложил начать процедуру отставки президента Джукановича
Мужчина случайно порезал ногу и умер от инфекции
Обнаружены новые быстрые радиовсплески
ЦРУ запустило собственный подкаст
Стало известно о выгоде США от кризиса в Европе
Модель снялась в юбке-стрингах и возмутила пользователей сети
Лавров обсудил с главой МИД Венгрии взаимодействие в области энергетики
На Камчатке началось голосование на референдумах для беженцев
Переговоры о восстановлении ядерной сделки с Ираном зашли в тупик
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.