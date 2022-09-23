Парламент Черногории предложил начать процедуру отставки президента Джукановича
Депутаты семи черногорских партий внесли предложение начать процедуру отставки президента Черногории Мило Джукановича. Об этом пишет издание Vijesti.
По информации издания, причина потенциальной отставки — нарушение президентом Джукановичем пункта 5 статьи 95 Конституции. Согласно ему, он должен был пригласить представителей всех парламентских партий для обсуждения состава правительства, однако он этого не сделал. Из 80 депутатов свои подписи в обращении об отставке оставил 41. Документ был передан председателю парламента Даниеле Дурович.
«Также совершенно неконституционно для него требовать подписи депутатов в качестве условия для предложения представителя, потому что такой обязанности не существует по Конституции. (...) Джуканович мог быть однозначно уверен, что Миодраг Лекич имеет бесспорную поддержку быть представителем в составе правительства», — сообщается в документе.
20 августа сообщалось, что депутаты Скупщины (парламента) Черногории вынесли вотум недоверия правительству республики во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем.