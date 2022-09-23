Парламент Черногории предложил начать процедуру отставки президента Джукановича

Депутаты Черногории предложили отправить в отставку Президента из-за нарушения Конституции

Депутаты семи черногорских партий внесли предложение начать процедуру отставки президента Черногории Мило Джукановича. Об этом пишет издание Vijesti.

По информации издания, причина потенциальной отставки — нарушение президентом Джукановичем пункта 5 статьи 95 Конституции. Согласно ему, он должен был пригласить представителей всех парламентских партий для обсуждения состава правительства, однако он этого не сделал. Из 80 депутатов свои подписи в обращении об отставке оставил 41. Документ был передан председателю парламента Даниеле Дурович.

«Также совершенно неконституционно для него требовать подписи депутатов в качестве условия для предложения представителя, потому что такой обязанности не существует по Конституции. (...) Джуканович мог быть однозначно уверен, что Миодраг Лекич имеет бесспорную поддержку быть представителем в составе правительства», — сообщается в документе.

20 августа сообщалось, что депутаты Скупщины (парламента) Черногории вынесли вотум недоверия правительству республики во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем.

