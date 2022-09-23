В Театре Виктюка отменили спектакли на ближайшие две недели

В московском Театре Романа Виктюка отменили спектакли на ближайшие две недели. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Уточняется, что отменены постановки в период с 24 сентября по 9 октября. Подобное решение в театре объяснили техническими причинами.

Деньги за электронные билеты будут возвращены покупателям на банковскую карту в течение нескольких дней. Учреждение гарантирует 100% возврат денежных средств. Приобретенные в кассе театра билеты можно будет сдать с 10 октября до 30 марта 2023 года.

Московский драматический театр был основан в 1991 году советским режиссером Романом Виктюком. Первым спектаклем, представленным на сцене, стала постановка пьесы американского драматурга Дэвида Хенри Хвана «М. Баттерфляй».

Ранее режиссер и актер Константин Хабенский сообщил об изменениях в репертуаре МХТ имени Чехова.