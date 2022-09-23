Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в одной курортной стране

Thailand-Real.Estate: россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в Таиланде

Спрос на приобретение недвижимости в Таиланде со стороны россиян за первые восемь месяцев 2022 года повысился на 69,79 процента относительно аналогичного периода 2021 года. О том, что граждане России стали чаще интересоваться покупкой жилья в одной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Thailand-Real.Estate.

По сравнению с январем — августом 2020-го положительная динамика в 2022-м составила 51,7 процента. Специалисты отметили, что интерес к покупке недвижимости в Таиланде в 2022 году рос в пяти из восьми месяцев.

В августе нынешнего года количество обращений практически не увеличилось — на 0,14 процента. Однако показатель восьмого месяца 2022-го был на 57,85 процента выше параметра за август 2021-го и больше параметра за август 2020-го на 38,06 процента.

В сентябре в Prian.ru пришли к выводу, что Таиланд впервые вошел в топ-10 наиболее востребованных у россиян стран для приобретения недвижимости — годом ранее он занимал 20-ю позицию по популярности. По данным информцентра по недвижимости Госбанка Таиланда, россияне занимают второе место среди иностранных покупателей квартир и апартаментов в королевстве. В первом квартале 2022-го на их долю пришлось 6,4 процента всех сделок.