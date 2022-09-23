Ранее судимого россиянина задержали за убийство 19-летней давности

В Петербурге ранее судимого россиянина задержали за убийство жены, совершенное в 2003 году

В Санкт-Петербурге 76-летнего мужчину задержали за убийство 56-летней жены, совершенное 19 лет назад. Об этом в пятницу, 23 сентября, пишет «Фонтанка».

По сведениям издания, в декабре 2003 года фигурант, которому тогда было 57 лет, вернулся домой из колонии, где он отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. Заподозрив супругу в неверности, он дождался, когда та выйдет из дома, и несколько раз выстрелил ей в голову из самодельного нарезного оружия. Женщина скончалась на месте.

Тело погибшей с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено 16 декабря. Было возбуждено дело об убийстве, однако долгое время преступление оставалось нераскрытым.

22 сентября подозреваемого задержали в доме на Пушкинской улице в поселке Сергеево.

6 июля сообщалось, что в Ставропольском крае россиянина задержали за массовое убийство 20-летней давности.