Ранее судимого россиянина задержали за убийство 19-летней давности
В Санкт-Петербурге 76-летнего мужчину задержали за убийство 56-летней жены, совершенное 19 лет назад. Об этом в пятницу, 23 сентября, пишет «Фонтанка».
По сведениям издания, в декабре 2003 года фигурант, которому тогда было 57 лет, вернулся домой из колонии, где он отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. Заподозрив супругу в неверности, он дождался, когда та выйдет из дома, и несколько раз выстрелил ей в голову из самодельного нарезного оружия. Женщина скончалась на месте.
Тело погибшей с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено 16 декабря. Было возбуждено дело об убийстве, однако долгое время преступление оставалось нераскрытым.
22 сентября подозреваемого задержали в доме на Пушкинской улице в поселке Сергеево.
6 июля сообщалось, что в Ставропольском крае россиянина задержали за массовое убийство 20-летней давности.