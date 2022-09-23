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69-я параллель

В российской Арктике предложили поселить верблюдов

Ученый Боргулев предложил задействовать верблюдов в развитии Арктики

Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Верблюдов предложили задействовать в эксперименте, направленном на развитие ветряной энергетики в Арктике в условиях подтаивающей вечной мерзлоты. С такой инициативой выступил директор Ассоциации по развитию возобновляемой энергетики, ученый Мирон Боргулев на круглом столе в Госдуме, пишет «Парламентская газета».

Боргулев рассказал о результатах научного исследования в Республике Саха, которое длилось около 30 лет. В рамках эксперимента туда завезли верблюдов, лошадей и бизонов, которые позитивно повлияли на область, где их поселили.

Выяснилось, что температура окружающей среды на заселенных парнокопытными территориях становится ниже температуры мет, где их нет, на пять-шесть градусов. По мнению Боргулева, полученный опыт можно использовать для развития ветряной энергетики в условиях вечной мерзлоты.

Ученый также отметил важность развития технологии сохранения энергии на основе водорода на территориях Крайнего Севера, заявив, что в «Росатоме» уже ведутся соответствующие разработки.

В июле 2022 года американские климатологи заключили, что даже незначительное глобальное потепление приводит к таянию или отступлению большинства ледников. Вероятность этого варьируется в зависимости от местного климата и состояния океана.

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Варвара Родикова
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