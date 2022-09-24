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В ЕС призвали серьезно отнестись к угрозе применения ядерного оружия Россией

Боррель призвал Евросоюз серьезно отнестись к угрозе применения ядерного оружия Россией

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью BBC призвал Европейский союз (ЕС) серьезно отнестись к угрозе применения Россией ядерного оружия.

По словам главы евродипломатии, президент России Владимир Путин всерьез готов задействовать ядерный потенциал вооруженных сил страны. В то же время Боррель поддержал усилия стран Европы по поддержке Киева оружием и деньгам, указав на необходимость продолжать сдерживать Россию экономическими санкциями.

«Каждый, кто ездил в Москву, посещал Кремль, чтобы поговорить с Путиным, получал от него один и тот же ответ: "У меня есть военные цели, и пока они не будут достигнуты, я продолжу вести боевые действия"», — заявил глава дипломатии ЕС. При этом он отметил, что конфликт должен быть урегулирован с помощью дипломатии.

Ранее Боррель выступил с предложением создать независимый трибунал, чтобы «привлечь россиян к ответственности» за действия на Украине.

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Николай Чигасов
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