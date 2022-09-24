Сообщение о принудительной регистрации на референдум в Луганске оказалось недостоверным

Данные о принудительной регистрации на референдум в ЛНР оказались недостоверными.

23 сентября в Telegram-канале «Луганщина оперативна» появился пост, в котором утверждается, что в больницах Луганска руководство отделений использует паспортные данные больных для регистрации на референдум.

Пост в канале сопровождается пометкой «просим распространить», что может свидетельствовать о том, что информацию прислал один из подписчиков канала, при этом, он не предоставил фото- или видеодоказательств своих утверждений. В публикации администраторы просят написать им, если у подписчиков есть подобная информация, однако пролистав канал, данных не нашлось. Кроме того, об этом никто не написал в комментариях.

Утверждается в посте также то, что руководство больниц регистрирует пациентов на референдум, «используя свое положение», но в ЛНР за использование служебного положения предусмотрена уголовная ответственность. Об ответственности за нарушения при подготовке и проведении голосования на референдуме в ЛНР предупреждал также ЦИК республики, который занимается организацией, проведением, регистрацией участников голосования.

Согласно репортажу телеканала «Луганск 24», пациенты и сотрудники больниц голосуют исключительно по своему желанию.

По данным ВЦИОМ, около 87% населения ДНР и ЛНР выразило желание принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности этих регионов. При этом абсолютное большинство жителей Донбасса (97%) выступили за вхождение республик в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ.

Публикация не получила широкого охвата в российских и даже украинских СМИ. Более того, это пост не разошелся в социальных сетях и в Telegram-каналах. Каналы «Война с фейками» (769 тысяч подписчиков) и «Опровержение фейков» (7 тысяч подписчиков) написали посты с опровержением.