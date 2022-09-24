Сообщение о принуждении жителей Мелитополя к голосованию оказалось недостоверным

Информация о принуждении жителей Мелитополя к голосованию на референдуме не подтвердилась

Сообщение о том, что жителей Мелитополя Запорожской области начали принуждать к голосованию на референдуме о присоединении к России, оказалось недостоверным.

Мэр Мелотополя Иван Федоров 23 сентября опубликовал на своем Telegram-канале пост, в котором сообщил, что с 8:00 23 сентября после начала референдума о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в Мелитополе местных жителей начали принуждать к «правильному» голосованию. Отмечалось, что по домам жителей города якобы начали ходить представители избиркомов в сопровождении автоматчиков.

По словам Федорова, массово фиксировались случаи, когда в квартиры мелитопольцев приходили вооруженные люди, которые требовали их подготовить паспорта. После этого людей якобы заставляли поставить в бюллетенях отметку в пользу присоединения региона к России.

При этом в публикации Федорова не указываются никакие источники этой информации и не приводятся никакие данные, которые могли бы свидетельствовать о ее достоверности. Пост также сопровождался фотографией, на которой запечатлены две женщины и один вооруженный мужчина в военной форме, однако, когда, где и при каких обстоятельствах был сделан данный снимок, не указывалось.

В то же время никаких официальных сообщений о подобных выявленных нарушениях не поступало. Прибывшие на референдум независимые иностранные наблюдатели также подтвердили, что люди в Запорожской области голосуют добровольно. В частности, об этом заявил наблюдатель из Германии, управляющий компанией Energie Waldeck-Frankenberg Штеффен Бруно Шаллер, передавал ТАСС.

В свою очередь директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 24 сентября заявила ТАСС, что за последние дни волонтеры организации выявили порядка 640 тысяч недостоверных сообщений, касающихся проведения референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. В частности, она заявила, что информация об автоматчиках, которые якобы заставляют жителей Мелитополя голосовать «правильно», не соответствует действительности.

Военные с оружием в действительности же обеспечивают охрану избирателей и членов избиркомов от провокаций, которые пытаются осуществлять в городе украинские диверсанты, отметил Telegram-канал «Запорожский вестник».

Публикация не получила широкого охвата в российских СМИ, однако активно тиражировалась на украинских порталах и сайтах (здесь, здесь, здесь и здесь). Кроме того, публикации с аналогичным содержанием появлялись в пабликах (1, 2) и на личных страницах пользователей в соцсетях (1, 2, 3).