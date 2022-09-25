Эксперт назвал слаженной процедуру референдума по присоединению к России

Виктор Потуремский заявил о высоком интересе граждан к голосованию на референдуме

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский заявил об очень высокой явке на референдум по присоединению к России.

«На референдумах в республиках, на освобожденных территориях очень высокая явка. Мы видим очень высокий интерес к голосованию. Люди действительно хотят принять в этом участие. Собственно, это совпадает с прогнозами, которые давали социологи и политологи до начала события. Но, что интерес будет настолько высокий, настолько высокий процент проявки, наверное, даже тут есть некоторые удивления», — отметил эксперт.

По его словам, работа на референдуме происходит слаженно и согласно заявленным процедурам.

«Все происходит слаженно, по ранее заявленным процедурам. Будем ждать с нетерпением окончания референдумов и собственно подсчета результатов, хотя я думаю, что никаких сенсаций с результатом нас не ожидает. Доминирующая тенденция в общественном мнении: люди видят будущее своих регионов вместе с Россией», — сказал эксперт.

