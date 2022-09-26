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Белоруссия не увидела смысла в военных базах России

Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что не видит смысла в размещении военных баз России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Из-за уровня развития военных технологий Белоруссия не нуждается в размещении российских военных баз на своей территории, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, передает РИА Новости. При этом он отметил, что не исключает появление баз России в Белоруссии в будущем.

Комментируя возможность появления баз России из-за усиления присутствия НАТО на границах республики, Макей сказал, что подобные разговоры ведутся уже довольно давно. «Никто не знает, что может произойти, и нельзя ничего исключать в будущем с учетом непредсказуемости развития ситуации, непредсказуемости поведения наших партнеров», — сообщил глава МИД Белоруссии.

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При этом, по его словам, сейчас смысла в размещении российских баз нет. «Но на данный момент с учетом того высокого уровня военных технологий, который достигнут сегодня, я думаю, что нет особого смысла в размещении дополнительных иностранных, в данном случае российских военных баз на территории Белоруссии», — заявил Макей.

Он также объяснил, что для достижения того же эффекта, что и от размещения военных баз в республике достаточно разместить военную технику в Смоленской области. Макей напомнил, что у Минска и Москвы есть совместная группировка войск, которая регулярно проводит учения.

«Если кто-то попытается совершить какие-то поползновения против Беларуси, то мы будем рассматривать это как нападение на союзное государство, читай — нападение на Российскую Федерацию», — подытожил министр.

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