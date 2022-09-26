Турция призвала завершить конфликт на Украине справедливо для Киева

Глава МИД Турции: конфликт на Украине должен быть завершен справедливо для Киева

Конфликт на Украине не может быть завершен без выполнения главного условия — заключения «справедливого мира для Киева», считает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова цитирует РИА Новости.

«Война на Украине должна завершиться установлением справедливого мира. И в первую очередь справедливого для Украины. Как я уже говорил, Турция считает эти территории оккупированными. Но мы не теряем надежды на дипломатическое урегулирование», — призвал глава МИД.

Чавушоглу также заявил, что Анкара отказывается признавать вступление Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, как этом было и с Крымом. Аналогичное мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.