Клебо отреагировал на возможное возвращение россиян на турниры
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо отреагировал на возможное возвращение россиян на международные турниры. Его слова приводит Dagbladet.
«Сейчас я думаю, что трудно занять определенную позицию в этом вопросе. Я был честен в прошлом и до сих пор придерживаюсь того, о чем говорил с самого начала», — заявил норвежец. Он подчеркнул, что готов принять решение, которое будет принято Международной федерацией лыжного спорта (FIS).
Ранее Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими спортсменами в новом сезоне. При этом до этого он поддерживал отстранение отечественных лыжников.
22 сентября в FIS намекнули на возможное возвращение на турниры россиян, отстраненных от международных соревнований в марте. «Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира», — заявил генеральный секретарь организации Мишель Вион.