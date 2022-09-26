Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Уго Гренье
Сегодня
16:00 (Мск)
Роман Сафиуллин
Тель-Авив
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Румыния
Сегодня
21:45 (Мск)
Босния и Герцеговина
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 3. 6-й тур
Спорт

Клебо отреагировал на возможное возвращение россиян на турниры

Лыжник Клебо заявил, что готов принять решение FIS по возвращению россиян на турниры

Фото: Marko Djurica  / Reuters

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо отреагировал на возможное возвращение россиян на международные турниры. Его слова приводит Dagbladet.

«Сейчас я думаю, что трудно занять определенную позицию в этом вопросе. Я был честен в прошлом и до сих пор придерживаюсь того, о чем говорил с самого начала», — заявил норвежец. Он подчеркнул, что готов принять решение, которое будет принято Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

Ранее Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими спортсменами в новом сезоне. При этом до этого он поддерживал отстранение отечественных лыжников.

22 сентября в FIS намекнули на возможное возвращение на турниры россиян, отстраненных от международных соревнований в марте. «Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира», — заявил генеральный секретарь организации Мишель Вион.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Раненный при стрельбе в ижевской школе ученик рассказал о нападении
Падение индекса Мосбиржи объяснили
Глава Удмуртии назвал число погибших при стрельбе в школе Ижевска
ФСБ сообщила о выдвижении БТР к границе с Грузией
Россиянин изнасиловал бывшую сожительницу и застрелил ее знакомого
Власти рассказали о мерах охраны в ижевской школе
В России рассказали о создании беспилотников на основе наработок по Су-47
Названо количество уехавших из России IT-специалистов
Ким Кардашьян высмеяли в сети за нелепую походку в облегающем платье
Создатели «Теории большого взрыва» высказались о продолжении сериала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.