Клебо отреагировал на возможное возвращение россиян на турниры

Лыжник Клебо заявил, что готов принять решение FIS по возвращению россиян на турниры

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо отреагировал на возможное возвращение россиян на международные турниры. Его слова приводит Dagbladet.

«Сейчас я думаю, что трудно занять определенную позицию в этом вопросе. Я был честен в прошлом и до сих пор придерживаюсь того, о чем говорил с самого начала», — заявил норвежец. Он подчеркнул, что готов принять решение, которое будет принято Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

Ранее Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими спортсменами в новом сезоне. При этом до этого он поддерживал отстранение отечественных лыжников.

22 сентября в FIS намекнули на возможное возвращение на турниры россиян, отстраненных от международных соревнований в марте. «Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира», — заявил генеральный секретарь организации Мишель Вион.