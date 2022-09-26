Сообщение о нехватке крови для пострадавших в Ижевске оказалось недостоверным

Сообщение о нехватке крови для пострадавших в школе Ижевска оказалось недостоверным

Сообщение о том, что пострадавшим при стрельбе в школе в Ижевске якобы не хватает крови для переливания, оказалось недостоверным.

26 сентября в соцсети «ВКонтакте» появились идентичные сообщения, в которых утверждалось, что детям, пострадавшим в ижевской школе, остро необходима кровь для переливания.

В тексте многочисленных постов на указанную тему говорится, что школьникам требуется достаточно редкая кровь первой группы с отрицательным резус-фактором. Никаких дополнительных данных — к примеру, об объемах необходимой помощи — не раскрывается. При этом во всех постах указан действующий номер Республиканской станции переливания крови. Один из авторов такого сообщения в дополнение рассказал, что получил сведения от классного руководителя (впоследствии пост был удален).

Еще одна пользовательница также прикрепила к публикации скрин поста из сообщества станции переливания крови в соцсети: там сказано, что на сдачу крови в ближайшие три дня приглашаются доноры с первой и третьей группами крови с отрицательным резус-фактором. Кроме того, отмечается, что открыта запись на сдачу крови доноров со второй группой крови и положительным резус-фактором. Однако в приведенном тексте отсутствуют данные, что обращение к донорам связано со случившимся в ижевской школе. В самом сообществе на данный момент указанный пост отсутствует — вероятно, он был удален.

Позднее представители госорганизации опубликовали новое сообщение и заверили, что приезжать на станцию переливания крови в настоящее время не нужно, так как все медицинские организации обеспечены компонентами крови, а ее запасы имеются в достаточном объеме. «Работаем в плановом режиме. Прием доноров осуществляется по предварительной записи», — заключили там.

Кроме того, на официальной странице Минздрава Удмуртии во «ВКонтакте» в комментариях под постом на тему стрельбы в Ижевске пользователи привели скрины ответов от аккаунта ведомства, где утверждается, что данные о нехватке крови для пострадавших являются фейком — в действительности биоматериала хватает для всех пациентов больниц.

Утверждения о нехватке крови для пострадавших получило распространение преимущественно в соцсетях, в частности на личных страницах пользователей и в некоторых городских и региональных пабликах — к примеру, «18-й регион» и «Типичный Ижевск». Среди СМИ тему осветило издание MK.RU.

В свою очередь, на официальную информацию местных властей обратили крупные СМИ, в их числе оказался новостной портал «Аргументы и факты» и информационное агентство «Интерфакс».