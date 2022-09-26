В Бурятии сняли документальный фильм о народных театрах

Документальный фильм о народных театрах сняли в рамках фестиваля в Бурятии

В Бурятии в рамках фестиваля «Театральная неделя» сняли документальный фильм, посвященный народным театрам. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает «МК» со ссылкой на Минкультуры республики.

Как уточнили в ведомстве, лента получила название «Любительские театры: душа народа». В ней рассказывается об истории возникновения народных театров, их дальнейшем развитии, а также о том, как они работают в настоящее время.

«Наша задача, чтобы явление "народные театры" было не только местечковым для своего села, жителей района. Чтобы это стало достоянием республики», — пояснили в Минкультуры.

Там добавили, что в рамках поддержки народных и любительских театров в этом году в республике для них было организовано сразу три конкурса. Кроме того, они получили возможность отправиться на гастроли в столицу республики Улан-Удэ: премьеры спектаклей прошли с 6 по 9 сентября на площадках Бурятского драматического театра.