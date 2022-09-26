На Украине возбудили дела против организаторов референдумов в ЛНР и ДНР

Генпрокуратура Украины возбудила дела против организаторов референдумов в ЛНР и ДНР

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовные дела в отношении организаторов референдумов о присоединении к России в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что дела были возбуждены в отношении глав ЦИК ДНР и ЛНР Владимира Высоцкого и Елены Кравченко, главы Общественной палаты ДНР Александра Кофмана и советника главы ЛНР Марины Филипповой.

Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в коллаборационистской деятельности. В ближайшее время, как сообщает Служба безопасности Украины (СБУ), организаторы референдумов будут объявлены в розыск.

23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу присоединения регионов к России. Они продлятся до 27 сентября включительно.

В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате принятия новых регионов в состав России.