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ВСУ снова обстреляли Красный Лиман

В НМ ДНР заявили о продолжающихся обстрелах Красного Лимана со стороны ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jorge Silva / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нанесли артиллерийский удар по Красному Лиману, сообщает официальный Telegram-канал Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР). В результате обстрела погибли мирные жители.

«Красный Лиман вновь подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Артиллерийские снаряды попали в продуктовый магазин и автомобиль, в результате чего были убиты мирные жители Красного Лимана», — говорится в сообщении.

ВСУ пытаются наступать на Красный Лиман при поддержке артиллерии и реактивных систем залпового огня с начала сентября, однако союзные силы удерживают город.

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Василий Мека
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